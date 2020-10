Colombia-Venezuela, infortunio orribile per Arias: la caviglia si gira, compagni e avversari sotto shock [VIDEO]

10 Ottobre 2020 11:09

Infortunio orribile per Santiago Arias durante Colombia-Venezuela: la caviglia del terzino si è girata in manier innaturale tanto da mettere in apprensione anche gli avversari

Nei primi minuti di Colombia-Venezuela il terzino dei ‘Cafeteros’ Santiago Arias è stato costretto a lasciare il campo di gioco a causa di un brutto infortunio. Dopo un contrasto in scivolata, la caviglia di Santiago Arias si è girata in modo innaturale al punto tale che compagni e avversari, alla vista, si sono subito messi le mani nei capelli invocando a gran voce il tempestivo intervento dello staff medico. Il calciatore, fra lacrime e dolore, è stato costretto a lasciare il campo in barella.