31 Ottobre 2020 18:09

Questa volta Falcone non può nulla: il Cosenza perde a Verona contro il Chievo per la prima volta in stagione, punita dall’ex cosentino Garritano

Prima sconfitta stagionale per il Cosenza, che dopo 6 giornate perde l’imbattibilità con la sconfitta a Verona in casa del Chievo. Non basta questa volta Spider-Man Falcone, che non riesce a neutralizzare il terzo penalty di fila in seguito a quelli parati a Denis e Coda: Levebre realizza dagli undici metri a ridosso dell’intervallo prima che nella ripresa, proprio un cosentino, Garritano, nonché ex, infligga il raddoppio finale.