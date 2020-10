Chiesa va alla Juve, i tifosi della Fiorentina insultano il fratello: “Non vogliamo la merda”

8 Ottobre 2020 16:10

Federico Chiesa qualche giorno fa si è trasferito alla Juventus, sui social i tifosi della Fiorentina insultano il fratello Lorenzo

Il solito schifo dei social, l’angolo più disgustoso del web: gli insulti gratuiti, volgari e offensivi. Questa volta la povera vittima è Lorenzo Chiesa, fratello minore di Federico che da qualche giorno è passato dalla Fiorentina alla Juventus. Sul profilo Instagram del classe 2004, che gioca nelle giovanili viola, da qualche giorno sono comparsi numerosi messaggi di tifosi della squadra toscana ad una foto risalente addirittura a tre settimane fa e che vede lo stesso ragazzo indossare la casacca della Fiorentina.

“Andate via da Firenze. Non vogliamo la merda a Firenze” oppure “Famiglia di pezzenti” tra i commenti che si leggono. “Ti conviene seguire tuo fratello alla rubentus ormai siete bruciati il nome della tua famiglia qua ormai è quello dei mercenari voltagabbana traditori andatevene tutti via”, si legge ancora. O anche: “Non ti sei ancora levato dal cazzo?”. Insomma, il peggio del peggio del prototipo medio dell'”odiatore” da web. Ma per fortuna è anche pieno, su quella stessa foto, di tifosi da ogni parte d’Italia che difendono il ragazzo e la scelta del fratello Federico.