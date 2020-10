Chiara Ferragni incinta del secondo figlio: ma Fedez non ne sa nulla! [FOTO]

1 Ottobre 2020 12:08

Chiara Ferragni diventerà mamma per la seconda volta. Sui social il tenero annuncio con il piccolo Leone protagonista e l’ironia di Fedez

A poco più di 2 anni dalla nascita del suo primo figlio, Chiara Ferragni è di nuovo incinta. La famosa influencer italiana ha annunciato la nascita di un nuovo bebè attraverso i social, postando la foto del piccolo Leone che tiene in mano la foto dell’ecografia che ritrae il nuovo fratellino/sorellina in arrivo. “La nostra famiglia si sta allargando. Leo diventerà presto un fratello maggiore“, ha scritto Chiara Ferragni annunciando il lieto evento ai propri follower. Il post ha comprensibilmente raggiunto migliaia di like e commenti di auguri di vip e fan. Fra i commenti spicca quello del marito Fedez che, con grande ironia, ha scritto: “ma io non sapevo nulla…“.