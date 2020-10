Champions League – La Lazio si rialza in Europa: tris al Borussia Dortmund, gol dell’ex per Immobile

20 Ottobre 2020 22:51

La Lazio riscatta le prestazioni opache del campionato con un netto successo all’esordio in Champions League: i biancocelesti superano 3-1 il Borussia Dortmund, in rete anche l’ex Immobile

Champions League, risultato Lazio-Borussia Dortmund – La Lazio sente il profumo di Champions e rialza la testa. Dopo un pessimo inizio di campionato con soli 4 punti in 4 partite, i biancocelesti ospitano all’Olimpico il Borussia Dortmund per un delicatissimo esordio in Champions League al quale i ragazzi di Inzaghi si approcciano alla grande. I tedeschi sono l’avversario più tosto del giro che comprende anche Zenit e Brugge, ma questa Lazio dimostra di avere le carte in regola per giocarsi il passaggio del turno da prima classificata. I capitolini si impongono con un netto 3-1 che porta le firme di Ciro Immobile (ex poco apprezzato in Bundesliga), Hitz (autogol) e Akpa-Akpro. Per i gialloneri il solito Haaland rende meno amaro il passivo.