Champions League – Juventus, buona la prima in Europa: una doppietta di Morata stende la Dinamo Kiev

20 Ottobre 2020 20:48

La Juventus supera 0-2 la Dinamo Kiev nella prima partita del girone G di Champions League: bianconeri trascinati da una doppietta di Alvaro Morata

Champions League, risultato Dinamo Kiev-Juventus – Dopo il passo falso di Crotone in campionato, la Juventus rialza la testa in Europa. Esordio in Champions League non di certo facile per i bianconeri, chiamati alla trasferta insidiosa di Kiev in casa della Dinamo, senza Cristiano Ronaldo fermato dal Coronavirus e con Dybala non ancora al top della condizione: assenze alle quali si aggiunge l’infortunio alla coscia rimediato da Chiellini nel primo tempo.

Champions League, risultato Dinamo Kiev-Juventus – Mister Pirlo si affida dunque ad Alvaro Morata che si dimostra ancora una volta decisivo. L’attaccante spagnolo, arrivato nel mercato estivo dall’Atletico Madrid, ha deciso la gara d’esordio del girone G con una doppietta siglata nel secondo tempo, con le reti arrivate rispettivamente al 46’ e all’84’ minuto. Bianconeri subito in testa al girone in attesa della gara fra Barcellona e Ferencvaros.