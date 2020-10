Champions League – La tripletta di Rashford, Haaland segna sempre: gol e highlights delle partite del mercoledì [VIDEO]

28 Ottobre 2020 23:55

Dalla tripletta di Rashford all’ennesimo gol di Haaland, il poker del Chelsea e la sconfitta della Juventus: tutti i gol e gli highlights delle partite del mercoledì di Champions League

Champions League highlights: tutti i gol della giornata – Mercoledì di Champions League che chiude la due giorni della massima competizione europea per club con la consueta scorpacciata di gol. Male le italiane: Lazio fermata sull’1-1 dal Bruges, ma con l’attenuante di 11 indisponibili fra Covid e infortuni; Juventus ko per 0-2 contro il Barcellona, altro passo falso della gestione Pirlo fin qui alquanto altalenante. Sorride invece l’Inghilterra: il Chelsea rifila 4 reti al Krasnodard, lo United addirittura 5 al Lipsia con la tripletta di Rashford. Ne basta uno ad Haaland per chiudere il 2-0 del Dortmund sullo Zenit e mantenere sempre vivo il feeling con il gol, mentre fa doppietta Moise Kean nel successo del PSG sul Basaksehir.