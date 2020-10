Catanzaro-Trapani, è ufficiale: i siciliani non si presentano, sarà 3-0 a tavolino

4 Ottobre 2020 18:39

Catanzaro-Trapani non si gioca, è ufficiale: i sicliani non si presentano al Ceravolo, sarà 3-0 a tavolino ed esclusione dal campionato

E’ arrivata formalmente l’ufficialità di una notizia che già si sapeva: il Trapani non si è presentato al Ceravolo di Catanzaro per il posticipo della 2ª giornata del girone C di Serie C, i giallorossi di Calabro vinceranno così 3-0 a tavolino, ma bisognerà attendere il responso del giudice sportivo. Il direttore di gara, infatti, ha atteso i canonici 45 minuti prima di decretare il mancato inizio del match.

“Mancata presentazione della squadra avversaria. Seguiranno aggiornamenti in base al responso del giudice sportivo. La squadra effettuerà una sessione di allenamento sul terreno del Ceravolo, in vista della sfida di mercoledì con la Paganese“, si legge sui canali social dei calabresi. Trapani destinato all’esclusione del campionato dopo la seconda rinuncia in campionato.