Catanzaro, il Comune concede gratuitamente gli impianti sportivi ad associazioni e società dilettantistiche

8 Ottobre 2020 17:19

La giunta comunale di Catanzaro, presieduta dal sindaco Sergio Abramo, ha approvato l’esenzione del ticket per l’utilizzo degli impianti sportivi

Impianti sportivi gratis per associazioni e società dilettantistiche. La giunta comunale di Catanzaro, presieduta dal sindaco Sergio Abramo, ha approvato l’esenzione del ticket per l’utilizzo degli impianti sportivi. Questo provvedimento, valido per tutti coloro che utilizzano il palazzetto dello sport “Gallo” nel quartiere Corvo o le palestre scolastiche, rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2020. L’obiettivo, così facendo, è quello di venire incontro alle società catanzaresi in crisi per l’emergenza Covid. Per avere diritto all’esenzione, le stesse dovranno occuparsi a proprie spese dell’igienizzazione delle aree di gioco e di quelle a servizio, mentre la sanificazione è a carico del Comune.