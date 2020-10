Catanzaro accoglie il Giro d’Italia 2020: le immagini della Corsa Rosa per le strade della città [GALLERY]

7 Ottobre 2020 15:17

Il Giro d’Italia 2020 fa tappa in Calabria per l’unica tappa sul territorio che parte da Mileto e termina a Camigliatello Silano: lo spettacolo della Corsa Rosa attraverso le strade calabresi

Il Giro d’Italia 2020 lascia la Sicilia e fa tappa in Calabria. Una sola tappa sul territorio calabrese, ma non per questo meno importante. La frazione odierna sarà la più lunga dell’edizione 2020 con ben 225 km che si snodano da Mileto a Camigliatello Silano. La Corsa Rosa attraversa anche la bellissima Catanzaro, passando in sequenza dallo sprint di Catanzaro Lido e dal GPM di Catanzaro con tanto di calorosa presenza dei tifosi, prima di affrontare la salita di Tiriolo. Successivamente i ciclisti si sposteranno verso Cosenza per poi approcciarsi all’arrivo in quel di Camigliatello Silano.