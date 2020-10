Catanzaro: militari dell’esercitano beccano l’autore di un furto nei pressi del Palazzo di Giustizia

5 Ottobre 2020 17:25

Alta dimostrazione della professionalità e preparazione dell’ esercito impiegato per l’esigenza strade sicure

Il 03 ottobre 2020, il personale in servizio di vigilanza presso il sito del Tribunale di Catanzaro, impiegato per l’esigenza Strade Sicure, dopo aver ascoltato comunicazione via radio della Sala Operativa delle Forze dell’Ordine di un avvenuto furto di un telefono cellulare e della descrizione dell’individuo autore del furto, individuavano prontamente nei pressi del Palazzo di Giustizia l’autore del furto e dopo aver informato la Sala Operativa della Polizia lo sottoponevano a fermo in attesa dell’arrivo delle pattuglie della Polizia di Stato. Il personale in servizio indossava i previsti dispositivi di protezione individuale e dopo l’arrivo delle Forze dell’Ordine tornava a svolgere regolarmente il servizio.