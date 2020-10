Catania-Vibonese, è ufficiale: il match è stato rinviato, la data del recupero

30 Ottobre 2020 18:37

Catania-Vibonese è stata ufficialmente rinviata dopo i positivi al Covid riscontrati nel club rossoblu: la data del recupero

“Preso atto dell’istanza documentale ritualmente presentata dalla società Vibonese ai sensi del punto 4 delle “DISPOSIZIONI GARE LEGA PRO – EMERGENZA COVID-19” di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, la Lega dispone che la gara Catania-Vibonese, in programma domenica 1° novembre 2020, Stadio “Angelino Nobile”, Lentini, venga posticipata a MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 2020 con inizio alle ore 20.30″. Con questa nota ufficiale, la Lega Pro comunica il rinvio del match tra Catania e Vibonese inizialmente previsto per domenica 1. Dopo i 6 positivi al Covid riscontrati nel club rossoblu, e in seguito alla richiesta dello stesso, la sfida è stata posticipata al 18 novembre.