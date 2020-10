Catania, covid19 a Misterbianco: “Serve screening con tamponi drive-in”

13 Ottobre 2020 17:44

Coronavirus a Catania. Il movimento civico “Guardiamo Avanti” invita l’Asp e la Commissione straordinaria che guida il Comune di Misterbianco ad istituire una postazione per effettuare tamponi anti-covid19 in modalità drive-in

“La costante crescita dei contagi da covid19 che stiamo registrando nel nostro Comune impone delle soluzioni ad ampio raggio, per poter individuare e subito circoscrivere potenziali focolai non ancora rilevati, ma che potrebbero far aumentare ancora il numero dei positivi”. Così Marco Corsaro e Rosario D’Urso, dirigenti del movimento civico “Guardiamo Avanti” Misterbianco.

“Abbiamo per questo chiesto all’Asp di Catania e alla Commissione straordinaria che guida il Comune di attivarsi per l’istituzione di una postazione per effettuare i tamponi rinofaringei nella modalità cosiddetta “drive-in“, cioè senza scendere dall’auto. Una misura di questo genere potrebbe servire soprattutto per individuare eventuali asintomatici e ridurre di molto le occasioni di contagio“.

“Rinnoviamo poi l’appello alla responsabilità per tutti i nostri concittadini – concludono Corsaro e D’Urso – rispettiamo le distanze di sicurezza, indossiamo la mascherina, evitiamo gli assembramenti e scarichiamo sui nostri smartphone l’app “Immuni” che ci avverte nel caso in cui siamo stati esposti al contagio da coronavirus“.