Caso Viviana Parisi, il legale: “da ispezioni nelle campagne di Caronia nessuna impronta”

16 Ottobre 2020 11:47

Caso Viviana Parisi: le parole del legale di Daniele Mondello

“Si sono svolte ieri le ispezioni con la tecnica della fumigazione da cianocrilato da parte della polizia scientifica in alcuni casolari nelle campagne di Caronia per verificare se erano presenti impronte o tracce biologiche che potessero attestare la presenza di Viviana o Gioele in questi luoghi, e se magari quindi potessero essere stati assaliti da cani present in quei luoghi. Non sono tuttavia emerse risultanze o impronte. Questo esame, forse sarebbe stato necessario eseguirlo prima, il tempo trascorso e’ stato rilevante“. A dirlo Pietro Venuti, legale di Daniele Mondello, padre di Gioele e marito di Viviana Parisi, scomparsi il 3 agosto e poi trovati morti nelle campagne di Caronia. Gli esami si sono svolti dopo un’istanza presentata dai legali della famiglia Mondello che ritengono plausibile l’potesi che Giole sia morto aggredito da alcuni cani feroci presenti nel territorio e Viviana sia stata uccisa perche’ aggredita da alcune persone poiche’ aveva visto come e’ morto il figlio. “Non ci arrendiamo – prosegue Venuti- questo mistero di Caronia deve essere chiarito, vogliamo la verita’. Abbiamo chiesto altri esami e altre risultanze e aspettiamo di conoscere la dinamica dell’incidente, in questa storia ci sono troppe incongruenze e vogliamo emerga la verita‘”.