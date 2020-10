Caso Pantani, parla mamma Tonina: “Nella mia testa ho un’idea su chi ha fatto del male a Marco”

15 Ottobre 2020 22:01

Caso Pantani, la rivelazione della mamma del Pirata Tonina, che ha parlato al Processo alla Talpa su Rai 2

“Non sono nessuno, non ho studiato, ma leggendo i faldoni del tribunale ho capito che ci sono tante cose non vere”. Lo ha detto la mamma di Marco Pantani, Tonina, intervenuta al Processo alla Tappa, in onda su Rai 2.

“In uno scritto di Marco ho letto ‘io vado a correre con la paura di vincere’. Una persona dell’albergo, quel giorno, gli aveva detto che non doveva vincere, lui ha detto che si girava e non arrivava nessuno. Il giorno dopo l’hanno mandato a casa. Lui viveva per la bicicletta, perché non doveva vincere? Lo sport non è più pulito”.

“Combatterò per uno sport vero e pulito. Io per 16 anni ho avuto una squadra di bambini, quest’anno l’ho mollata perché non mi piace più. Il ciclismo è uno sport faticoso, ma io ho capito una cosa: i ragazzi sono le prede, devono pedalare e stare zitti perché se parlano fanno la fine di Marco, hanno smesso di correre. Io voglio la verità su Campiglio e su Rimini. Nella mia testa ho un’idea di chi ha fatto del male a Marco ma ci vogliono le prove e spero che qualcuno mi aiuti a trovarle”.