Capo d’Orlando, fugge dopo incidente stradale senza prestare soccorso alla vittima che ha riportato diverse fratture: arrestato

2 Ottobre 2020 17:19

Capo d’Orlando. È un 47enne residente a mirto l’uomo arrestato dai Carabinieri in flagranza di reato per omissione di soccorso e fuga a seguito di un incidente stradale in cui si è registrato il ferimento di un secondo uomo che ha riportato diverse fratture alla gamba ed al piede

Questa notte i Carabinieri della Stazione di Capo d’Orlando hanno arrestato P.S., 47enne di Mirto, ritenuto responsabile di omissione di soccorso e fuga a seguito di incidente stradale con feriti.

Nella tarda serata di ieri, 1 ottobre, i Carabinieri di Capo d’Orlando sono intervenuti in via Consolare Antica a seguito di incidente stradale tra un ciclomotore ed un motociclo. I militari hanno appurato che il conducente del motociclo si era dato alla fuga, omettendo di prestare soccorso al conducente del ciclomotore che, in conseguenza dell’impatto, era caduto in terra riportando diverse fratture alla gamba ed al piede sinistro, così come emerso dagli esami medici cui è stato sottoposto dai sanitari del pronto soccorso dell’ospedale di Sant’Agata di Militello.

Gli accertamenti svolti sul posto hanno consentito ai carabinieri di identificare in breve tempo il conducente del motociclo e di avviare le sue ricerche, rintracciando l’uomo poco dopo presso la sua abitazione nel comune di Mirto. Il 47enne è stato pertanto arrestato in flagranza di reato per omissione di soccorso e fuga a seguito di incidente stradale con feriti.

I veicoli coinvolti nell’incidente sono stati sottoposti a sequestro per gli ulteriori accertamenti volti a ricostruire la dinamica dei fatti.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari, così come disposto dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Patti di Turno, Dott. Alessandro Lia, in attesa di comparire davanti al Giudice per la celebrazione dell’udienza di convalida dell’arresto.