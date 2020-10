Capo d’Orlando, dipendente comunale positivo al Covid19: specialisti a lavoro per ricostruire la catena dei contagi

5 Ottobre 2020 14:52

Capo d’Orlando. Dipendete positivo al coronavirus: plesso centrale del Comune chiuso per sanificazione; non riaprirà prima dei risultati dei tamponi a cui si stanno sottoponendo in queste ore gli altri dipendenti

A Capo d’Orlando un dipendete del Comune è risultato positivo al coronavirus. Immediatamente avviato il protocollo d’emergenza che ha portato il sindaco Franco Ingrillì a chiudere il plesso centrale del Comune, in piazza Europa, ed a invitare tutti gli altri dipendenti a sottoporsi agli accertamenti necessari per comprendere se e quanto il contagio si sia esteso.

Il plesso del Comune in questione resterà chiuso come minimo fino a mercoledì 7 per consentirne la sanificazione, ma si attenderà anche il risultato dei tamponi dei dipendenti per deliberarne la riapertura definitiva.

Allo stato attuale sono incorso gli accertamenti per ricostruire i contatti del dipendente nei confronti dell’eventuale utenza, dei colleghi e degli amministratori.

Il dipendete positivo al covid19, che non risiede a Capo d’Orlando ed attualmente si trova in quarantena, si ritiene sia legato al cluster di Castel di Lucio.