Caos Catanzaro-Trapani: i siciliani non partono per la Calabria, esclusione dal campionato vicina

4 Ottobre 2020 12:21

Un vero e proprio caos per Catanzaro-Trapani: i siciliani non sono partiti per la trasferta in casa calabrese e rischiano adesso l’esclusione dal campionato

Situazione surreale quella che si sta vivendo in casa Trapani. Ma, purtroppo, non è la prima volta, eppure ogni stagione si sta a discutere di cosa non è stato fatto e si poteva evitare, ricadendo negli stessi errori. Le problematiche societarie ed economiche dei granata, senza allenamenti (cancelli chiusi), senza allenatore (dimissioni di Di Donato) e con il capitano Evacuo – già in rotta con il Presidente – che ha rescisso il suo contratto, stanno portando alla terza rinuncia stagionale, dopo il 3-0 a tavolino contro la Casertana e in Coppa Italia contro il Brescia. Oggi alle 17.30 si va in casa del Catanzaro, ma il club non scenderà in campo e, come da regolamento, la seconda rinuncia ufficiale in campionato comporta l’esclusione dallo stesso. Si attendono notizie ufficiali in merito. Non ci sono novità, infatti, né da una società né dall’altra. Ma in casa Trapani la situazione è già compromessa da settimane: il club è pieno di debiti (oltre due milioni di cui 1,8 verso l’erario) e non paga lo stipendio ai tesserati da mesi.