Calendario Serie B – Date e orari dalla 4ª alla 7ª giornata: Reggina-Cosenza, il fascino del derby in notturna

8 Ottobre 2020 09:59

Calendario Serie B, pubblicate date e orari delle partite dalla 4ª alla 7ª giornata: la Reggina affronta il Cosenza in notturna, di pomeriggio le sfide con Pordenone, Spal ed Empoli

Calendario Serie B, date e orari dalla 4ª alla 7ª giornata – In attesa della sfida contro l’Entella, alla ripresa dalla sosta per le nazionali, la Reggina osserva date e orari dei prossimi turni del calendario di Serie B. Pubblicate le info riguardanti le gare che si giocheranno dalla 4ª alla 7ª giornata: gli amaranto giocheranno il derby contro il Cosenza in notturna (ore 21:00) il prossimo martedì 20 ottobre; successivamente Menez e compagni se la vedranno con Pordenone, Spal ed Empoli nel pomeriggio.

Calendario Serie B, date e orari dalla 4ª alla 7ª giornata:

4a GIORNATA DI ANDATA

Martedì 20 ottobre 2020

ore 21.00

ASCOLI – REGGIANA

CHIEVOVERONA – BRESCIA

CITTADELLA – PORDENONE

EMPOLI – SPAL

FROSINONE – V. ENTELLA

L.R. VICENZA – SALERNITANA

PISA – MONZA

REGGINA – COSENZA

VENEZIA – PESCARA

Mercoledì 21 ottobre 2020

ore 19.00

LECCE – CREMONESE

5a GIORNATA DI ANDATA

Venerdì 23 ottobre 2020

ore 21.00

EMPOLI – PISA

Sabato 24 ottobre 2020

ore 14.00

MONZA – CHIEVOVERONA

PORDENONE – REGGINA

REGGIANA – CITTADELLA

SALERNITANA – ASCOLI

SPAL – L.R. VICENZA

V. ENTELLA – VENEZIA

PESCARA – FROSINONE

Domenica 25 ottobre 2020

ore 15.00

COSENZA – LECCE

ore 21.00

CREMONESE – BRESCIA

6a GIORNATA DI ANDATA

Sabato 31 ottobre 2020

ore 14.00

CITTADELLA – MONZA

ore 16.00

ASCOLI – PORDENONE

BRESCIA – V. ENTELLA

CHIEVOVERONA – COSENZA

L.R. VICENZA – PISA

SALERNITANA – REGGIANA

VENEZIA – EMPOLI

Domenica 1 novembre 2020

ore 15.00

REGGINA – SPAL

ore 21.00

FROSINONE – CREMONESE

Lunedì 2 novembre 2020

ore 21.00

LECCE – PESCARA

7a GIORNATA DI ANDATA

Venerdì 6 novembre 2020

ore 21.00

SPAL – SALERNITANA

Sabato 7 novembre 2020

ore 14.00

COSENZA – BRESCIA

CREMONESE – L.R. VICENZA

MONZA – FROSINONE

PORDENONE – CHIEVOVERONA

PISA – ASCOLI

EMPOLI – REGGINA

Domenica 8 novembre 2020

ore 15.00

PESCARA – CITTADELLA

REGGIANA – VENEZIA

ore 21.00

V. ENTELLA – LECCE