Calciomercato Serie B, le pagelle di Gazzetta dello Sport: Reggina sul podio, Monza al top [FOTO]

6 Ottobre 2020 12:15

Calciomercato, anche per la Serie B si è chiusa nella serata di ieri la sessione di trasferimenti: l’analisi della Gazzetta dello Sport

Il suono del gong è arrivato, si è conclusa la più particolare sessione estiva di calciomercato degli ultimi anni. L’emergenza Coronavirus ne ha ritardato la chiusura, la crisi economica invece ha influenzato le mosse di molte società. In Serie B questa situazione si è percepita molto per diverse realtà del campionato, ma c’è stata ovviamente anche qualche eccezione. In questo panorama, tra dubbi e certezze, un’analisi generale è stata fatta dal noto quotidiano la Gazzetta dello Sport, che nella sua edizione odierna ha stilato le pagelle. La medaglia d’oro secondo la rosea va al Monza di Silvio Berlusconi, che con gli acquisti di Maric, Machin e Carlos Augusto si guadagna lo scettro di miglior club cadetto a muoversi in fase di mercato. Voto 9. Sul secondo gradino del podio, con un ottimo 7.5, c’è un pari merito tra Lecce e Pordenone: i pugliesi sono retrocessi, ma hanno mantenuto la loro ossatura di squadra, con alcuni innesti di categoria hanno coperto le cessioni necessarie, proveranno la risalita immediata; si vuole invece confermale la società friulana, già lo scorso anno ai vertici della classifica. Al terzo posto finalmente troviamo la Reggina del Presidente Luca Gallo e del direttore Massimo Taibi, a cui è stato attribuito voto 7, al fianco di Pisa e Cittadella. La dirigenza amaranto è sicuramente tra quelle che ha operato meglio, riuscendo a piazzare in Lega Pro tutti gli esuberi ed a incrementare il tasso tecnico del gruppo con acquisti di spessore internazionale (su tutti, Menez). Per il quotidiano rosa va invece è andata male la Spal, che ha perso diversi leader (Petagna e Fares), così come il Brescia, altra retrocessa in grave difficoltà soprattutto sul piano mentale. Il patron Cellino ha infatti recentemente dichiarato di aver fatto fatica a trattenere alcuni giocatori e in queste ore ha esonerato il tecnico Delneri. Nella GALLERY in alto la griglia completa.