Calciomercato Napoli – Sorpasso sul Milan, è fatta per Tiemouè Bakayoko dal Chelsea: cifre e dettagli

4 Ottobre 2020 15:30

Calciomercato Napoli, si avvicina Tiemouè Bakayoko. Sorpassata la concorrenza del Milan: il calciatore in Italia per visite mediche e firma

Calciomercato Napoli, ecco Tiemouè Bakayoko – Il Napoli è pronto ad accogliere un nuovo rinforzo per il suo centrocampo. Tiemouè Bakayoko è sbarcato da qualche ora in Italia è sta sostenendo le visite mediche con il club partenopeo, ultimo step prima della firma. Il centrocampista francese è stato prelevato dal Chelsea in prestito secco ma gratuito, per il quale il Napoli dovrà solo corrispondere 2 dei 3.5 milioni d’ingaggio al giocatore. Il Milan aveva cercato con insistenza il giocatore, ma vista la richiesta di circa 30 milioni avanzata dal Chelsea (per quello che è un esubero) e l’acquisto di Tonali, i rossoneri hanno mollato la presa. Il Napoli di Rino Gattuso, che lo ha già allenato al Milan, ha colto l’occasione per perfezionare il trasferimento.