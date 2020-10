Calciomercato Milan – Ancora dubbi sui rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu: la dirigenza fa chiarezza

8 Ottobre 2020 14:48

Il Milan non ha ancora sistemato le situazioni riguardanti i rinnovi di Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu: dalla dirigenza però filtra ottimismo e la volontà di proseguire insieme

Calciomercato Milan, rinnovi Donnarumma e Calhanoglu – Archiviato il calciomercato estivo, in grado di portare diversi nomi utili alla causa, il Milan pensa a sistemare delle questioni importanti legate a due big della rosa: i rinnovi di Gigio Donarumma e Hakan Calhanoglu. Entrambi i calciatori, colonne portanti del Milan nonchè due dei giocatori più in forma del momento, scadranno a fine stagione e già da gennaio saranno liberi di accordarsi per liberarsi a parametro zero. Rischio che il Milan non intende correre. Maldini, Gazidis e Massara hanno incontrato i media a San Siro chiarendo la volontà di fare anche sacrifici economici importanti per i due calciatori, i cui discorsi relativi ai rinnovi sono già stati avviati da diverso tempo. I soldi incassati in estate, buona parte non spesi, potranno inoltre essere investiti per arrivare a possibili occasioni di mercato a gennaio.