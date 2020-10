Calciomercato Milan – Kabak sempre più vicino: ma in caso di trasferimento salterà 4 partite!

4 Ottobre 2020 13:25

Calciomercato Milan, Kabak sempre più vicino. Ridotta la distanza fra domanda e offerta con lo Schalke: il centrale turco, in caso di trasferimento, dovrà però saltare le prime 4 partite per squalifica

Calciomercato Milan, Kabak sempre più vicino – Dopo aver sistemato la fascia destra con l’acquisto di Diogo Dalot, il Milan punta a rinforzare il centro della propria difesa. La situazione centrali non è delle più rosee: Romagnoli e Musacchio sono out per infortunio, Duarte non dà garanzie, Gabbia è stato promosso dalla primavera e il solo Kjaer sembra essere all’altezza di poter vestire la maglia da titolare dei rossoneri. Il Milan sta trattando con lo Schalke 04 il trasferimento di Ozan Kabak, giovane e talentuoso centrale turco per il quale il club tedesco ha chiesto circa 30 milioni di euro. La valutazione è scesa prima a 25 e poi a 20 nelle ultime ore, causa i problemi economici del club di Gelsenkirchen. Il Milan non si muove dall’offerta di 15 milioni, ma con l’aggiunto di qualche bonus la trattativa potrebbe chiudersi presto. In caso di trasferimento però Kabak sarebbe inutilizzabile per le prossime 4 giornate: a causa di uno sputo ad Agustinsson è stato infatti squalificato per 5 turni (uno già scontato).