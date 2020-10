Calciomercato Milan – Nel mirino Florian Thauvin del Marsiglia: si studia il colpo a zero

9 Ottobre 2020 12:43

Calciomercato Milan, si studia il colpo Florian Thauvin: il francese potrebbe essere bloccato a gennaio per poi arrivare in estate a parametro zero

Calciomercato Milan, Florian Thauvin a parametro zero – Archiviato da poco il mercato estivo, il Milan studia già i prossimi colpi per il mercato invernale. I rossoneri stanno valutando con attenzione la situazione di Florian Thauvin, talentuoso esterno del Marsiglia che ha già messo a segno 2 gol e 3 assist nelle prime 6 gare di Ligue 1. Il calciatore, attualmente valutato intorno ai 15 milioni, potrà accordarsi con i rossoneri per liberarsi a parametro zero in estate. Ad inizio ottobre c’era stato un incontro nella sede del Milan con i rappresentati del giocatore, per sondare la disponibilità al trasferimento e gli eventuali costi. Profilo di caratura internazionale, tecnico e propenso a far male in zona gol, Thauvin sarebbe un buon acquisto sulla trequarti rossonera che probabilmente vedrà partire qualche elemento entro la fine della stagione.