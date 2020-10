Calciomercato Milan – Arriva il terzino, è fatta per Diogo Dalot: cifre e dettagli

3 Ottobre 2020 09:40

Calciomercato Milan, arriva Diogo Dalot – Il Milan si conferma molto attivo sul mercato e dopo aver messo in ghiaccio l’accesso in Europa League si regala un nuovo giocatore. Dal Manchester United arriva Diogo Dalot, terzino portoghese che ha stregato Mourinho, principale sponsor del suo trasferimento in Premier League. Il giovane terzino destro, che all’occorrenza può giocare anche sull’out di sinistra, arriva in prestito secco. Sul calciatore era forte l’interesse della Roma, ma il Milan ha battuto la concorrenza assicurandosi un giovane talento in grado di potersi giocare la maglia da titolare con Calabria a destra o all’occorrenza far rifiatare Theo Hernandez a sinistra.