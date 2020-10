Calciomercato LIVE, le trattative dell’ultima giornata: Chiesa alla Juventus, la Fiorentina punta Milik

5 Ottobre 2020 10:24

Calciomercato live, tutte le trattative dell’ultima giornata: rumor, sogni e ufficialità di tutte le squadre di Serie A in attesa del gong

Calciomercato live, le trattative dell’ultima giornata – La data cerchiata in rosso sul calendario di tutte le squadre di Serie A è finalmente arrivata: oggi, lunedì 5 ottobre, termina la sessione estiva del calciomercato. ‘Estiva’ e ‘ottobre’ rischiano di risultare un ossimoro, ma nel calcio post Covid questa è l’ultima delle stranezze. Il calciomercato comunque non cambia: forse si è speso di meno rispetto agli altri anni, ma l’ultimo giorno di calciomercato regala sempre colpi importanti e tante sorprese. Di seguito tutte le trattative di Calciomercato LIVE su Strettoweb.

Calciomercato LIVE, le trattative dell’ultima giornata:

10:00 – Dopo il netto ko per 1-6 di ieri, il Manchester United ufficializza l’acquisto di Edinson Cavani. ‘Il Matador’, che ha lasciato il PSG a parametro zero, era finito in orbita Juventus prima dell’acquisto di Alvaro Morata

09:50 – Il PSG ufficializza il trasferimento in prestito dell’ex Juventus Moise Kean: il giovane calciatore italiano, nelle scorse settimane, era dato vicino ad un possibile ritorno in bianconero

09:40 – Inter, Mourinho vuole Skriniar. Distanza fra domanda e offerta: il Tottenham non intende accontentare la richiesta di 50 milioni dei nerazzurri

09:20 – Roma, intoppo nella trattativa Perotti-Fenerbahce: distanza sul secondo anno di contratto. Frenata per l’arrivo di El Shaarawy: troppi i 4.5 milioni più bonus richiesti

09:00 – Il Verona prova il colpo Nikola Kalinic: l’attaccante dell’Atletico Madrid sembrava destinato al Besiktas ma l’interesse del Verona potrebbe fargli cambiare idea

08.40 – L’Inter prova a regalare un nuovo esterno a Conte: si tratta per il ritorno di Victor Moses. Capitolo uscite: Nainggolan verso il Cagliari, Joao Mario interessa al Torino

08:20 – Il Milan pronto a perfezionare un’uscita: Diego Laxalt in prestito al Celtic. I rossoneri proveranno a prendere un centrale di difesa nell’ultima giornata di mercato: Kabak dello Schalke e Rudiger del Chelsea i nomi caldi

08:10 – La Fiorentina perde Chiesa ma non vuole indebolirsi: in arrivo Martinez Quarta, Barreca e Callejon. Si prova l’assalto finale ad Arek Milik

08:00 – Federico Chiesa è un nuovo calciatore della Juventus. Il calciatore arriva in prestito biennale (2 milioni + 8 milioni) e obbligo di riscatto a 40 milioni al verificarsi di una delle seguenti ipotesi (in due anni di tempo): la Juventus deve arrivare fra le prime 4; il giocatore deve giocare il 60% delle partite per almeno 30 minuti; il giocatore deve segnare 10 gol e fornire 10 assist