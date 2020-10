Calciomercato Juventus – Dalla Spagna sicuri: bianconeri su Sergio Ramos a parametro zero

13 Ottobre 2020 16:01

Calciomercato Juventus, la clamorosa indiscrezione che rimbalza dalla Spagna: bianconeri interessati a Sergio Ramos a parametro zero

Calciomercato Juventus, interessa Sergio Ramos a parametro zero – La Juventus è una delle squadre italiane più attente al mercato dei parametri zero, specialmente quando si presenta una ghiotta occasione da non fallire. Ad intrigare i bianconeri è la situazione di Sergio Ramos che non ha ancora rinnovato il contratto con il Real Madrid e a giugno sarebbe pronto a liberarsi a parametro zero. Secondo ‘El Chiriguito Tv’ i bianconeri sarebbero pronti a puntare sul forte centrale spagnolo per rinforzare la propria difesa: “le trattative per il rinnovo del contratto in scadenza nel prossimo giugno tra Sergio Ramos e il Real Madrid sono in stand-by e la Juventus ha offerto al capitano dei Blancos la possibilità di ricongiungersi con Cristiano Ronaldo all’ombra della Mole a parametro zero“.