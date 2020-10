Calciomercato Juventus – Cifre e dettagli dell’accordo con la Fiorentina per Chiesa: ma c’è un grosso intoppo!

4 Ottobre 2020 21:04

Calciomercato Juventus, c’è l’accordo con la Fiorentina per Federico Chiesa: il calciatore arriverebbe in prestito biennale con obbligo di riscatto, ma c’è un intoppo fra il giocatore e la società toscana

Calciomercato Juventus, c’è l’accordo per Chiesa – Juventus e Fiorentina hanno trovato l’accordo per la cessione di Federico Chiesa. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, le due società si sono accordate per un prestito biennale (2 milioni al primo anno e 8 al secondo) con obbligo di riscatto al verificarsi di almeno una delle tre seguenti opzioni: il piazzamento della Juventus nelle prime 4 posizioni al termine del campionato; che il giocatore giochi il 60% delle partite per almeno 30 minuti; 10 gol e 10 assist raggiunti. Ogni obiettivo è da intendere sui 2 anni di prestito. Resta solo un intoppo che non permette di chiudere la trattativa. Federico Chiesa deve prima rinnovare con la Fiorentina per andare in prestito biennale e vuole le stesse cifre che percepirebbe alla Juventus (fra i 5 e i 6 milioni), stipendio che la Fiorentina non intende concedergli.