Calciomercato Juventus – Chiesa ad un passo: Douglas Costa al Bayern Monaco è l’ultimo tassello

4 Ottobre 2020 20:26

Calciomercato Juventus, Federico Chiesa ad un passo: la cessione in prestito di Douglas Costa al Bayern Monaco è l’ultimo tassello per sbloccare la trattativa

Calciomercato Juventus, Federico Chiesa ad un passo – Ultimi botti di calciomercato in Serie A con un solo giorno al termine delle trattative. Grandi movimenti in casa Juventus che lavora da giorni a diverse cessioni per arrivare a Federico Chiesa. Ceduto Rugani al Rennes e con De Sciglio verso il Lione, il club bianconero sta ultimando gli ultimi dettagli per il prestito di Douglas Costa al Bayern Monaco che, pur non permettendo un ritorno economico, libera le casse della società dallo stipendio del brasiliano e soprattutto uno slot sulla fascia da riempire con un nuovo arrivo. Il prescelto è ovviamente Federico Chiesa, restano da limare le ultime questioni relative alla formula e alle cifre con la Fiorentina che, secondo Sky Sport, ha già un accordo con Callejon come sostituto.