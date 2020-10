Calciomercato Inter – Nainggolan vicino al Cagliari, Ladinetti fa il percorso inverso: cifre e dettagli

2 Ottobre 2020 09:57

Radja Nainggolan ad un passo dal ritorno al Cagliari: Ladinetti pronto a fare il percorso inverso. I due club devono sistemare gli ultimi dettagli relativi alla formula e ai costi

Tornato da poco all’Inter e già destinato a partire. Antonio Conte sembrava voler dare una chance a Radja Nainggolan, ma per il centrocampista belga non sembra esserci posto in nerazzurro. Il ritorno al Cagliari, piazza che lo ha lanciato nel grande calcio e accolto a braccia aperte lo scorso anno, è un trasferimento che accontenta tutte le parti in causa. I buoni rapporti fra le due società dopo le operazioni Barella, Godin e lo stesso trasferimento del ‘Ninja’ nella passata stagione, dovrebbero bastare a coprire la distanza in cash. L’Inter ha già fatto uno sconto sui 12 milioni richiesti inizialmente, passando a 10. Il Cagliari potrebbe spalmare i costi su un triennale, ma ha l’intenzione di inserire i giovani Ladinetti e Biancu (in forza all’Olbia) per ammortizzare le cifre. L’Inter è interessata al primo, ma preferirebbe il centrale Sebastian Walukiewicz al posto del secondo. Percorribile anche l’opzione prestito oneroso con obbligo di riscatto. Vanno sistemati gli ultimi dettagli insomma: poi Nainggolan sarà nuovamente un calciatore del Cagliari.