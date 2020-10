Calciomercato Inter – Obiettivo Marcos Alonso: coppia d’assi sulle fasce con Hakimi!

1 Ottobre 2020 11:52

L’Inter punta a rinforzare la fascia sinistra con un colpo di spessore: nel mirino Marcos Alonso, già allenato da Antonio Conte ai tempi del Chelsea. Con Hakimi sull’out opposto, i nerazzurri prendono il volo

“Saremo attenti a cogliere eventuali occasioni sul mercato“. Questo il mantra della dirigenza dell’Inter che, con il calciomercato estivo ormai agli sgoccioli, proverà a puntellare la rosa di Antonio Conte con un ultimo colpo. Preso Hakimi sulla fascia destra, impressionante nella prima uscita di campionato contro il Benevento, i nerazzurri proveranno a dare l’assalto a Marcos Alonso per l’out di sinistra. L’esterno spagnolo ha rotto con il Chelsea di Lampard e potrebbe partire per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, utili ai Blues per aggiungere liquidità dopo un mercato di spese importanti. Marcos Alonso ritroverebbe Antonio Conte, l’allenatore con il quale ha segnato 13 reti (sei il primo anno, sette il secondo) in 64 gare di Premier League col Chelsea, periodo più prolifico della sua carriera.