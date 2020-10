Calcio a 5, tutto pronto per l’esordio del Siac Messina in Serie A2: avversaria la Pirossigeno Città di Cosenza

15 Ottobre 2020 18:33

Calcio a 5, tutto pronto per l’esordio del Siac Messina in Serie A2 contro la Pirossigeno Città di Cosenza

E’ tutto pronto per l’esordio della Siac Messina nel prestigioso campionato di serie A2 di calcio a 5. La formazione peloritana affronterà sabato (inizio ore 16), sul parquet del “PalaNebiolo”, la Pirossigeno Città di Cosenza. “La squadra sta bene – dichiara il tecnico Salvatore D’Urso – sappiamo che sarà una stagione dura, a cominciare dalla partita contro il Città di Cosenza. Affronteremo una squadra attrezzata, che si è rinforzata dopo aver dominato il torneo di B, ma proveremo a dire la nostra. La società ha fatto il massimo, in un breve periodo, per reperire sul mercato quanto di meglio ci fosse. Manca ancora qualcosa, ma credo molto nel gruppo e nella voglia di lavorare dei ragazzi”.

D’Urso avrà a disposizione l’intero organico, compresi, quindi, lo spagnolo Adrian Gonzalez Varela, che ha saltato l’ultima amichevole con il Melilli per un problema muscolare, ed il laterale Aleandro La Rosa, prelevato, a titolo definitivo, dalla Meta Catania. La Rosa (classe ‘97) vanta, nonostante la giovane età, un ottimo curriculum. Ha indossato, infatti, le maglie di: Wisser Club (C1), Mabbonath (C1), Meta Catania (A2) e Pro Nissa in B. “Sono contento di cominciare questa nuova esperienza – le prime parole di La Rosa – l’A2 propone un alto livello qualitativo con compagini ben messe in campo, organizzate e composte da forti giocatori. Per noi ogni gara sarà, quindi, un importante banco di prova. L’obiettivo è la salvezza e cercherò di fornire il mio contributo per centrarlo”. Il match Siac Messina-Pirossigeno Città di Cosenza sarà arbitrato dai signori Alessandra Carradori di Roma 1 e Alessandro Pompeo Ghiretti di Ciampino (cronometrista Bartolomeo Burletti di Palermo).

Il programma della 1^ giornata del girone D: Bovalino C5-New Taranto; Cataforio-Bernalda; FF Napoli-Futsal Regalbuto; Gear Piazza Armerina-Città di Melilli; Orsa Viggiano-Futsal Polistena; Siac Messina-Pirossigeno Città di Cosenza.