Calcio a 5, prima trasferta in Serie A2 per la Siac Messina: sabato si va a Taranto

22 Ottobre 2020 15:19

Calcio a 5, prima trasferta in Serie A2 in assoluto per la Siac Messina, che sabato va in Puglia ad affrontare il New Taranto

Prima trasferta in serie A2 per la Siac Messina, che affronterà sabato la New Taranto (inizio ore 15) nella seconda giornata del prestigioso campionato nazionale di calcio a 5. La squadra messinese punta a fornire una prova positiva dopo quella al di sotto delle attese della gara esordio contro l’ambizioso Città di Cosenza. Piccolo e compagni si troveranno di fronte avversari galvanizzati dalla vittoria (7-2) conquistata sul campo del Bovalino.

“Ci attendiamo sicuramente dei miglioramenti rispetto alla prima uscita – dichiara il direttore generale Salvatore La Mendola – in particolare da alcuni elementi, che sono chiamati a dimostrare il loro reale valore. Siamo attivi, inoltre, sul mercato. Ad inizio novembre arriverà l’italo-brasiliano Gabriel Goncalves Pagotto, classe 2000 già di proprietà della Siac, ed abbiamo individuato qualche altro interessante elemento tra gli svincolati”.

Per l’impegno in Puglia, il tecnico peloritano Salvatore D’Urso valuterà le condizioni fisiche del portiere spagnolo Alberto Fernandez Dominguez, che dovrebbe essere, comunque, disponibile, e del laterale egiziano Ahmed Abdelbaky, fermatosi per una contrattura muscolare durante il riscaldamento della partita contro i silani. Arbitreranno la sfida i signori Donato Lamanuzzi di Molfetta e Giuseppe Costrino di Termoli (cronometrista Carlo Palmisano di Taranto). I giocatori biancazzurri e lo staff tecnico hanno ripetuto, nei giorni scorsi, il test sierologico e tutti i risultati sono stati negativi.

Il programma della 2^ giornata del girone D di serie A2: Città di Melilli-Orsa Viggiano; Bernalda-Gear Piazza Armerina; Città di Cosenza-FF Napoli; Futsal Polistena-Bovalino; Regalbuto-Cataforio; New Taranto-Siac Messina.