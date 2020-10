Calabria: ultimi giorni per iscriversi al corso “per organizzatore di eventi 2020”

16 Ottobre 2020 21:36

Il 20 ottobre scadrà il termine d’iscrizione per partecipare al nuovo corso “per organizzatore di eventi – 2020” promosso dall’associazione “Calabria dietro le quinte” nell’ambito del progetto “N.T.T. – New Theatre Training”, in collaborazione con la cooperativa Cisme e patrocinato dal Comune di Reggio Calabria e sostenuto da “Funder35 – l’impresa culturale che cresce”. Il corso si svilupperà dal 23 ottobre al 13 dicembre 2020 presso la sala Allegra Tribù di Reggio Calabria, con 40 ore di didattica frontale in presenza e online o interamente in forma telematica per far fronte alle numerose richieste e per rispondere alle nuove prescrizioni anti-covid.

Le lezioni saranno tenute da docenti esperti del settore: Ruggero Pegna – produttore, scrittore e agente di spettacolo Show Net srl, Carlo Fanelli – ricercatore e docente del corso di Studi in “Comunicazione e Dams” dell’Università della Calabria, Fulvio D’ascola – docente e sociologo della comunicazione e dei processi culturali e relazionali, Francesca Ruggeri Europrogettista e responsabile dell’area progettazione di Cisme, Katya Sapone social media manager e consulente marketing e Giuseppe Mazzacuva docente, organizzatore, direttore artistico di numerose manifestazioni e progetti. Il percorso formativo si concluderà con 20 ore di tirocinio presso enti pubblici e privati nell’ambito di progetti culturali e prevedendo il rilascio di un attestato di frequenza per chi avrà frequentato il 75% delle lezioni e sostenuto un test finale. Il corso rappresenta un’opportunità formativa unica per giovani, associazioni, organizzatori e professionisti che vogliano acquisire e rafforzare le proprie competenze, confrontarsi con le più innovative e recenti esperienze del settore e trovare nuovi spunti e strumenti per il proprio lavoro. Grazie alle competenze acquisite con il corso, sarà possibile sovrintendere alla realizzazione di un avvenimento, alla cura di tutta la fase preparatoria, presiedere al suo svolgimento e gestirne la chiusura.

Per chi volesse partecipare al corso può consultare la pagina facebook “associazione calabria dietro le quinte”, il sito www.festivalfaccedabronzi.it o inviare una e-mail a calabriadietrolequinte@gmail.com.