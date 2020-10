Calabria, Spirlì è sulla retta via: “non ho mai detto che chiuderò le scuole”

29 Ottobre 2020 17:54

Calabria, da ore circolava sui quotidiani l’ipotesi della chiusura delle scuole: il post del Vicepresidente Spirlì però smentisce tutto

“Ma cos’è questa storia della chiusura di tutte le scuole? Quando lo avrei detto?”, scrive così sul proprio account Facebook il Vicepresidente della Calabria Nino Spirlì. E’ una smentita quindi all’ipotesi, riportata questa mattina da numerosi quotidiani, di chiusura delle scuole imminente nella Regione, come già avvenuto in Campania e in Puglia. La decisione di sospendere le attività scolastiche in presenza sarebbe stata un’azione in totale controtendenza rispetto alla situazione epidemiologica in cui si trova attualmente la Calabria: come riportato nel bollettino odierno, nelle ultime 24 ore è risultato positivo solo il 8,2% dei soggetti sottoposti al test del tampone, a conferma di come il Coronavirus stia circolando in modo molto contenuto sul territorio Regionale. Inoltre oggi è diminuito di 4 unità anche il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva, che ieri erano 11 ed oggi sono soltanto 7. Su 152 posti letto disponibili, appena il 4,6% delle rianimazioni è occupata nel territorio Regionale, per una situazione che rimane sotto controllo e non desta sicuramente assurde preoccupazioni. Così, nel pomeriggio di oggi, ecco la smentita ufficiale del presidente facente funzioni, la Calabria e i suoi studenti possono al momento tirare un sospiro di sollievo.