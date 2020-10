21 Ottobre 2020 18:05

Klaus Davi: “gli ospedali di Calabria, Sardegna, Sicilia, Puglia sono in uno stato terribile, sbloccare i fondi del Mes”

“Gli ospedali di Calabria, Sardegna, Sicilia, Puglia sono in uno stato terribile. E questo perché per anni i governi hanno tagliato gli investimenti privilegiando selvaggiamente al sud . Nel caso in cui la pandemia dovesse aumentare esponenzialmente sarà una strage. E questo nonostante l’ottimo personale medico e infermieristico. Il Mes va sbloccato, e subito”. Lo ha dichiarato Klaus Davi ospite del popolare programma ‘Mattino 5’ su Canale 5 condotto da Francesco Vecchi e Federica Panicucci.