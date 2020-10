Calabria, Siclari: “intitolare la cittadella a Jole Santelli è un grande segno di appartenenza alla nostra terra”

20 Ottobre 2020 15:38

Siclari: “la scelta della Giunta regionale della Calabria di intitolare la Cittadella a Jole Santelli è un atto politico importante, dettato da un grande moto popolare di cordoglio per la prematura scomparsa della Presidente”

“La scelta della Giunta regionale della Calabria di intitolare la Cittadella a Jole Santelli è un atto politico importante, dettato da un grande moto popolare di cordoglio per la prematura scomparsa della Presidente Santelli, ma anche dal sentimento di apprezzamento e di affetto dei cittadini verso chi ha incarnato la voglia di rilancio e di riscatto di tutti i calabresi”, è quanto afferma in una nota il senatore di Forza Italia, Marco Siclari. “Il fatto stesso che sia stata una decisione condivisa anche dall’opposizione attesta inequivocabilmente che Jole Santelli ha esercitato il ruolo ed ha svolto le funzioni di guida della Calabria nel senso della speranza e della prospettiva di un futuro di miglioramento della reputazione, di sviluppo e di progresso della nostra terra. L’intitolazione della Cittadella alla memoria di Jole Santelli deve essere il viatico ad una nuova fase della politica calabrese che sia una politica del fare e non solo del dire, del mantenere e non solo del promettere, dell’operare senza paura anche di sbagliare”, conclude il senatore azzurro Siclari.