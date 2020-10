Calabria, rinnovo del contratto della sanità privata. Baldari (Fp Cgil): “ora Regione e Commissario verifichino l’applicazione nelle strutture private accreditate”

8 Ottobre 2020 12:32

Giornata storica per i lavoratori della sanità privata e pubblica: oggi, alla presenza del ministro Roberto Speranza, i segretari generali di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl e i vertici di Aiop e Aris hanno firmato per il rinnovo del contratto della sanità privata

Giornata storica per i lavoratori della sanità privata e pubblica: oggi, alla presenza del ministro Roberto Speranza, i segretari generali di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, Serena Sorrentino, Maurizio Petriccioli e Michelangelo Librandi, e i vertici di Aiop (Associazione italiana ospedalità privata) e Aris (Associazione religiosa istituti socio-sanitari) hanno firmato per il rinnovo del contratto della sanità privata. Quest’ultimo era atteso da 14 anni e interessa circa 100 mila lavoratrici e lavoratori, per un incremento medio mensile pari a 154 euro.

Il contr atto relativo al triennio 2016-2018 sul fronte salariale stabilisce un incremento pari al 4,21%, per un valore medio mensile di 154 euro (categoria D), e un’una tantum di 1.000 euro per tutti i lavoratori erogata in due tranche, amplia la sfera dei diritti prevedendo l’allargamento e la piena esigibilità dei permessi retribuiti, fra i quali il diritto a 12 ore annue per viste mediche ed esami diagnostici. Sul successo ottenuto interviene la segretaria generale della Fp Cgil Calabria, Alessandra Baldari. “Grande soddisfazione per il risultato di questa mattina anche da parte della Fp Cgil calabrese. A questo punto sarà compito delle istituzioni regionali e della struttura commissariale verificare l’applicazione dei contratti Aris e Aiop così come rinnovati in tutte le strutture private accreditate. E ove ciò non fosse riscontrato, bisogna attivarsi perché l’applicazione sia resa esigibile o altrimenti rivedere gli accreditamenti”.