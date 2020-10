Calabria, rifiuti pericolosi trovati all’interno di un parcheggio di un’impresa di rivendita online di autovetture usate: sequestrata area e deferito il titolare

21 Ottobre 2020 11:57

Calabria, servizio dei Carabinieri dedicato al contrasto dei reati in materia ambientale

Nel pomeriggio del 20 ottobre, a San Pietro a Maida (CZ), Carabinieri della Compagnia di Girifalco, con il supporto della locale Stazione Carabinieri Forestale, nel corso di servizio dedicato al contrasto dei reati in materia ambientale, hanno avuto accesso alla sede di un’impresa attiva nella rivendita online di autovetture usate, dove hanno constatato l’indebito accantonamento di rifiuti speciali pericolosi costituiti da componenti di autoveicoli, in una porzione del parcheggio in terra battuta. L’area è stata posta sotto sequestro ed il titolare è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria lametina, per gestione di rifiuti non autorizzata.