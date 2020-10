Calabria, il Pd pensa ad un progetto “green”: rilancio e sviluppo dei 21 impianti Enel

22 Ottobre 2020 16:47

La transizione energetica apre a nuovi scenari e modelli di sviluppo e, grazie anche alle risorse del Recovery Fund, si può lavorare alla realizzazione di Progetto Green

“Rilancio e sviluppo dei 21 impianti di produzione di energia elettrica Enel, compreso quello di Corigliano Rossano. È già stato avviato da qualche tempo un processo di dismissione o riconversione dei siti con l’obiettivo di trovare soluzioni di sviluppo sostenibile.

Un progetto di transizione green: si lavora per mettere in campo una proposta da sottoporre al Governo. Ecco perché oggi come responsabile nazionale del Dipartimento “Crisi industriali” del Pd ho incontrato, insieme al responsabile nazionale del Dipartimento “Lavoro” del Pd Marco Miccoli, il direttore Sostenibilità e affari istituzionali Enel Massimo Bruno, il responsabile Produzione Italia Luca Solfaroli, il responsabile Affari istituzionali Centrali Fabrizio Iaccarino e il responsabile Affari istituzionali Territoriali Gaetano Evangelisti. Oggi abbiamo approfondito la questione per fare il punto sulle iniziative di riutilizzo avviate sui vari siti sparsi in tutta Italia. La transizione energetica apre oggi nuovi scenari e modelli di sviluppo e, grazie anche alle risorse del Recovery Fund, possiamo lavorare in sinergia per un Progetto Green”. E’ quanto si legge in un comunicato stampa del Partito Democratico.