Calabria: nascondeva la droga dentro uno scatolo di scarpe nell’armadio, arrestato 31enne

4 Ottobre 2020 10:35

Calabria, i carabinieri hanno arrestato il giovane per possesso di droga

Proseguono le attivita’ di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope condotte dalla Compagnia Carabinieri di Soverato.

Infatti alle prime luci dell’alba in Guardavalle (CZ), i Carabinieri, con il supporto delle unità cinofile, hanno eseguito svariate perquisizioni domiciliari presso le abitazioni di alcuni pregiudicati del posto. All’interno di una delle abitazioni, un trentunenne G.D. veniva trovato in possesso di gr.90 circa di sostanza stupefacente del tipo marijuana, abilmente occultata. Infatti, parte della sostanza stupefacente era custodita all’interno di un involucro di cellophane racchiuso con nastro da imballaggio di colore marrone e rinvenuto all’interno di uno scatolo di scarpe posto nell’armadio di una delle camere da letto.

La restante parte dello stupefacente era custodito all’interno di un barattolo di vetro rinvenuto sullo scaffale in ferro posto all’interno del ripostiglio. Inoltre, nel corso della perquisizione domiciliare, i militari operanti rinvenivano un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Al termine delle attività il soggetto veniva dichiarato in stato di arresto per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti e sottoposto al regime degli arresti domiciliar.

A seguito del rito direttissimo lo stesso venica sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.