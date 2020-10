Tragedia in Calabria: grave incidente sul lavoro, un morto ed un ferito grave

19 Ottobre 2020 14:04

Tragedia in Calabria: gru tocca fili di alta tensione, la vittima è un operaio 50enne. Collega in gravi condizioni

Tragedia in Calabria dove un operaio di 50 anni è deceduto mentre un altro è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto a Fiumefreddo Bruzio, in provincia di Cosenza. Secondo i primi rilievi, i due operai stavano lavorando su una gru quando, per cause ancora in corso d’accertamento, il mezzo meccanico ha toccato i cavi dell’alta tensione della ferrovia. Sul posto i medici del 118 che hanno poi richiesto l’intervento dell’eliambulanza. L’altro operaio è’ rimasto gravemente ustionato.