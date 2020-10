Calabria: incendio in un impianto per il trattamento di rifiuti nel catanzarese

24 Ottobre 2020 11:06

Un incendio si è sviluppato all’alba nell’impianto per il trattamento di rifiuti della ditta Ecomanagement in località Fiasco Baldaia, nel comune di Squillace. E’ il secondo incendio che si verifica nello stesso impianto nelle ultime due settimane, le cause sono ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Catanzaro e del distaccamento di Soverato che sono ancora impegnati nelle operazioni di spegnimento. Il rogo sta interessando cumuli di rifiuti indifferenziati situati all’esterno del capannone della ditta. Sul posto sta operando anche un escavatore per le operazioni di smassamento del materiale incendiato. In Calabria, dall’estate scorsa sono stati numerosi gli incendi divampati in impianti di trattamento o smaltimento di rifiuti.