Calabria: giovane arrestato a Catanzaro per possesso di Marijuana

17 Ottobre 2020 12:45

Calabria: contrasto allo spaccio di stupefacenti, ancora un arresto in area sud

Il 15 ottobre scorso, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Catanzaro, coadiuvati dalla Stazione di Catanzaro Lido, a seguito di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona sud della città traevano in arresto F.R. classe 1988, già noto alle forze di polizia. I militari, che da tempo tenevano sotto controllo l’uomo, decidevano ieri di procedere a un controllo più approfondito e, nell’effettuare un perquisizione domiciliare e veicolare lo trovavano in possesso di circa 346 grammi di sostanza stupefacente del tipo Marijuana, suddivisi in tre involucri, e un bilancino di precisione che l’uomo, alla vista dei militari consegnava spontaneamente. Il tutto è stato sottoposto a sequestro da parte degli operanti. Il F.R., al termine degli accertamenti di rito, è stato condotto presso la casa circondariale di Catanzaro Siano. Oggi l’arresto è stato convalidato e all’indagato è stata applicata la misura dell’obbligo della presentazione alla p.g..