Calabria: furto ai danni dell’impresa dell’imprenditore Francesco Carnovale, la solidarietà del consigliere Neri

21 Ottobre 2020 13:28

Calabria, Neri: “l’atto inqualificabile della scorsa notte subito dall’impresa reggina Co.g.eur. costruzioni generali europea s.r.l. è un segnale negativo per l’imprenditoria calabrese”

“L’atto inqualificabile della scorsa notte subito dall’impresa reggina co.g.eur. costruzioni generali europea s.r.l. è un segnale negativo per l’imprenditoria calabrese. Il furto di tre camion, due escavatori e di un bobcat presso il cantiere di Satriano (CZ)”, afferma il consigliere regionale Giuseppe Neri (Fdi) – è un fatto criminale da condannare con forza, e per il quale, sono certo, Magistratura e Forze dell’ordine al più presto faranno luce. La mia solidarietà all’imprenditore Francesco Carnovale, alla sua famiglia e soprattutto ai suoi dipendenti”.

“Un segnale disagiante per tutti gli operatori economici che, in mezzo a tutte le difficoltà del contesto storico, cercano di alimentare il dato occupazionale e l’indotto, con sacrifici ed uno sforzo quotidiano, che qualifica la parte migliore del tessuto economico e sociale della Calabria”, conclude l’esponente di Fdi.