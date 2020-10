20 Ottobre 2020 14:54

Calabria: cerimonia di avvicendamento al Comado del 1° Gruppo tattico Strade Sicure, tra il Tenente Colonnello Angelo Rotunno (cedente ) e il Tenente Colonnello Arcangelo Notarfrancesco (subentrante)

Si è svolta ieri 19 u.s. presso la sala Operativa di Vibo Valentia alla presenza del Comandante del Raggruppamento Calabria la cerimonia di avvicendamento al Comado del 1° Gruppo tattico Strade Sicure, tra il Tenente Colonnello Angelo Rotunno (cedente ) e il Tenente Colonnello Arcangelo Notarfrancesco (subentrante). Il Comandante del Raggruppamento Calabria ha espresso il proprio compiacimento per l’ottimo lavoro svolto dal Tenente Colonnello Rotunno augurando contestualmente al Tenente Colonnello Notarfrancesco di proseguire sulla rotta tracciata dal suo predecessore. La cerimonia si è svolta in aderenza e nel rispetto delle vigenti disposizioni anticovid.