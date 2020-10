“La Calabria torna al gol con l’Italia”, Berardi simbolo di una regione che parla di nuovo azzurro: ma chi c’era riuscito prima?

8 Ottobre 2020 13:05

Domenico Berardi, calabrese di nascita, al suo primo gol con la Nazionale italiana: tutti coloro che c’erano riusciti prima

Benvenuto nel club! Domenico Berardi, da ieri sera, si aggiunge alla (ristretta) cerchia di calciatori nati in Calabria andati a segno con la Nazionale. Un riconoscimento sicuramente importante, di valore, che rende orgoglio ad una terra che negli ultimi 20 anni ha regalato lampi di classe, rapidità, qualche gol – appunto – ma anche tanto coraggio e tenacia. Questi ultimi due elementi alla base del rappresentante massimo della “calabresità” in Italia: Rino Gattuso. L’attuale tecnico del Napoli, amato e apprezzato incondizionatamente da Nord a Sud per la sua sincerità e genuinità, è stato una bandiera del Milan di Ancelotti, nonché tra i protagonisti della Nazionale del primo decennio del 2000 e campione del Mondo nel 2006. Ma è proprio nel 2000 che mette a segno il suo primo (e unico) gol con la maglia azzurra, lui che non ha tra le sue principali caratteristiche quelle di andare a rete. Ma quella marcatura fu bellissima. Amichevole Italia-Inghilterra, sassata da fuori area che tocca la traversa ed entra.

Ma di campioni del Mondo, oltre a lui, ce ne sono altri due che hanno al meglio rappresentano la Regione in quella fantastica estate tedesca. Uno di loro, Simone Perrotta, pur non nascendo in Calabria si può definire a tutti gli effetti calabrese. L’ex calciatore della Roma nasce infatti in Inghilterra, ma di inglese ha solo il luogo di nascita. A 5 anni si trasferisce nella città d’origine della famiglia, Cerisano (Cosenza), chiudendo così il cerchio di un territorio che gli appartiene. Cresce calcisticamente alla Reggina e spicca poi il volo fino al punto più alto, a Berlino. Ma il suo primo gol in azzurro coincide con una serata nefasta per la Nazionale, due estati prima. Mentre lui segnava il gol dell’1-1 alla terza gara degli Europei contro la Bulgaria, contemporaneamente in altra sede si consumava il famoso “biscotto” tra Svezia e Danimarca, impresso negli occhi di Cassano che passava dalla gioia alle lacrime in pochi secondi dopo aver messo in rete il pallone del 2-1. L’altra rete di Perrotta in azzurro arriva poi in Georgia, nell’ottobre del 2006, in una gara di qualificazione.

L’altro campione del Mondo è Vincenzo Iaquinta. Lui di reti ne ha messe a segno 6 e la prima in assoluto è dolcissima. Gara d’esordio degli azzurri proprio nell’edizione che ha fatto sognare un popolo intero. Contro il Ghana, al vantaggio di Pirlo, prosegue lui dopo essere entrato dalla panchina, approfittando di un errato disimpegno del difensore per avventarsi con la sua rapidità sul pallone superando il portiere e mettendo dentro. L’ultimo gol è quattro anni dopo, nell’altro Mondiale un po’ meno fortunato.

Passo indietro di qualche anno. Mark Iuliano nasce a Cosenza, gioca per anni alla Juventus e passa anche da Messina. Il primo ed unico gol in Nazionale? Al Granillo, che ospita per la prima volta nella sua storia una partita dell’Italia. L’ex difensore mette a segno la rete dell’1-0 contro il Portogallo. Il 2-0, poi, è il primo in azzurro di Francesco Totti, che esulta sotto la Sud dopo essere stato servito da Stefano Fiore.

Già, Stefano Fiore, eccone un altro. Anche per lui la prima marcatura con l’Italia (sono due in totale) arriva nel 2000. Fase a gironi dell’Europeo in Belgio e Paesi Bassi. Nella prima partita del raggruppamento gli azzurri sfidano proprio il Belgio e il fantasista di Cosenza timbra il cartellino di una delle due reti che permettono agli uomini di Zoff di vincere, arrivare sino in finale e perdere clamorosamente la finale contro la Francia.

Giorni nostri, dopo qualche anno di assenza. L’exploit degli anni 2000 per la Regione calabrese si scontra con qualche anno di assenza di questa terra dalla maglia azzurra. La ritrova Domenico Berardi, che nasce a Cariati (come Cozza) e trascina ormai da anni il Sassuolo a suon di gol e grandi giocate. Nel 2018 la prima convocazione e qualche scampolo di match. Ieri, due anni dopo, un’altra chiamata e la partenza da titolare. Ne approfitta, Berardi? Certo che ne approfitta, mettendo a segno la rete del 6-0 nel match amichevole contro la Moldova.