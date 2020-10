Calabria: giovane arrestato per droga, nascondeva lo stupefacente in un ricovero per animali [FOTO]

5 Ottobre 2020 09:54

Il 3 ottobre scorso, i Carabinieri della Compagnia di Girifalco hanno tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un trentaseienne girifalcese. L’uomo è stato perquisito nella sua casa di campagna ai piedi di Monte Covello, e trovato in possesso di circa 100 grammi di marijuana, in parte nascosti in un ricovero per animali del giardino, in parte contenuti in una busta di plastica lanciata via alla vista dei Carabinieri e subito recuperata dagli stessi. L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria catanzarese.