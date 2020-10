E’ prodotto in Calabria l’amaro più buono al mondo: il Rupes si aggiudica il World Liqueur Awards 2020

13 Ottobre 2020 15:21

Nato a Roccella, l’amaro Rupes affonda le sue origini in secoli di tradizione calabrese: ecco la storia e le caratteristiche di un prodotto unico

E’ l amaro Rupes, nato a Roccella Ionica, ad aggiudicarsi il premio più ambito e la nomina di miglior liquore al mondo al World Liqueur Awards 2020. Un riconoscimento prestigioso per questo prodotto, un successo che riempe d’orgoglio la Calabria. Il titolo è stato attribuito da una giuria di esperti internazionali, la cui nota di degustazione è stata così pubblicata: “classico all’olfatto e gusto, con sfumature di erbe, lascia al palato una morbidezza composita. Sentori di cioccolato allo zenzero e un’amarezza contenuta lo rendono ricco e allettante”. Il “Gold” all’amaro Rupes, è – come ha dichiarato il responsabile marketing dell’azienda, Anselmo Scaramuzzino – “un premio che arricchisce un prodotto semplice e complesso, così come è anche il nostro territorio”. Se nella Locride esiste questa importante realtà imprenditoriale e se il Rupes ha conquistato un premio così prestigioso lo si deve innanzitutto all’intuizione di Vincenzo. Ma non solo. E’ anche merito chi, per anni, ha portato avanti con successo questa impresa: il pronipote Vincenzo, scomparso lo scorso anno, e i suoi due figli, Francesco e Luca.

La storia dell’amaro Rupes

Il prodotto affonda le sue radici in secoli di tradizione calabrese, di seguito la storia delle sue origini pubblicate sulla pagina Facebook ufficiale: “tutto ebbe infatti inizio intorno alla prima metà dell’800, ai piedi della famosa rupe di Roccella Ionica, anticamente nota come Anphisia. In questo luogo isolato, un giovane di nome Vincenzo, capostipite della famiglia Errigo, di notte distilla le erbe officinali che raccoglie ai piedi della parete rocciosa e, di nascosto, vende gli infusi agli amici più fidati. Gli ingredienti utilizzati e la modalità con cui realizza il suo liquore sono racchiusi in una ricetta segreta, tramandatagli dalla cara madre.

Una notte, mentre è intento a distillare, conosce Pietro, giovane avvocato del luogo, che, a pochi passi dalla sua distilleria abusiva, si riunisce con altri amici per discutere nell’oscurità della notte. Sono un gruppo di intellettuali patrioti, precursori dei moti Carbonari. Vincenzo, che all’inizio è diffidente, accetta di far provare il suo infuso ai giovani, senza mai chiedere di cosa parlino durante quegli incontri. Qualche, volta, sente in lontananza Pietro chiamare il liquore “Rupes”, mentre insieme ai suoi amici alza il calice esclamando “Evviva la liberà”, “Evviva la Patria”.

Da lì a poco, Pietro e i suoi amici vengono giustiziati pubblicamente, ma Vincenzo non sa dare una spiegazione a quelle morti. Custodisce gelosamente il segreto di quegli incontri notturni e, per paura, smette di produrre il Rupes. Il tempo passa e, prima di morire, alla fine del XIX secolo, strappa una promessa al figlio, dopo avergli raccontato di quei giovani e del loro sogno di libertà. La ricetta dell’amaro dovrà essere tramandata, ma il racconto di quelle riunioni dovrà rimanere un segreto almeno per un secolo. La promessa viene mantenuta e la ricetta viene custodita gelosamente e tramandata da padre in figlio per quattro generazioni”.

Rupes, l’amaro dal gusto inconfondibile: la ricetta e come va servito

L’amaro Rupes ha un sapore unico, inconfondibile ed equilibrato e il profumo intenso fanno del Rupes un prodotto apprezzato anche oltreoceano. Realizzato con trenta erbe officinali e aromatiche del luogo, ha un gusto deciso e raffinato. Esso è ottenuto, ancora oggi, con il vecchio metodo artigianale della macerazione a freddo degli ingredienti, tra cui spiccano il finocchietto selvatico, le radici di liquirizia calabrese e l’alloro, che gli conferiscono freschezza, persistenza di gusto, carattere e gradevolezza al palato. La metodologia a freddo prevede l’infusione di una soluzione idroalcolica, per almeno venti giorni, in grandi tini d’acciaio, con erbe officinali di alta qualità e la successiva riduzione della gradazione alcolica, mediante l’aggiunta di acqua e zucchero.

La macerazione consente di estrarre pienamente le proprietà delle erbe, oltre ai principi attivi amari che stimolano la digestione e favoriscono le funzioni intestinali (come evidenziano diversi studi scientifici). L’Amaro Rupes, dal colore marrone ambrato, va gustato a temperatura ambiente o ghiacciato. Ottimo dopo i pasti o come aperitivo, è gradevole anche come bibita allungata con seltz e ghiaccio. La bottiglia, dal design essenziale ed elegante, e il suo logo ricercato, identificano il contenuto dal nobile passato. Un amaro simbolo della tradizione calabrese. Un motivo di orgoglio per questa terra bella e selvaggia, della quale Rupes racchiude preziosi aromi e sapori.