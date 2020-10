A Bova Marina la premiazione della gara di disegno dal titolo “un nonno per amico”

14 Ottobre 2020 15:55

Si è svolta domenica 11 Ottobre 2020 presso il cine-teatro don Bosco di Bova Marina la premiazione della gara di disegno dal titolo “un nonno per amico” Indetta dall’ Associazione CGS SALES – Staff di Bibliopedìa in occasione della Festa dei Nonni, ha visto la partecipazione di più di 250 bambini e ragazzi che hanno raccontato attraverso i propri disegni il magico rapporto che lega nonni e nipoti. Disegni policromi, dai tratti decisi, eseguiti con sicurezza quelli prodotti dalle categorie blue ( 9-10-11 anni) e red (12-13-14) o dalle linee morbide, più insicure ma non meno efficaci nell’espressione del concetto da trasmettere, quelli eseguiti dalle categorie orange (6-7-8 anni), yellow (4 e 5 anni) e green (2 e 3 anni), che hanno messo in difficoltà la commissione esaminatrice costituita per l’occasione dall’architetto Caterina Marino, docente di discipline geometriche presso l’istituto d’ Arte di Reggio Calabria, Rocco Criseo e Rachele Balbi, una coppia di giovani nonni e da Serena Tuscano, brillante studentessa del Liceo Artistico Preti-Frangipane di Reggio Calabria. La kermesse di premiazione ha avuto inizio con i saluti del direttore dell’Oratorio don Rino Carignano che dopo essersi complimentato con i tutti piccoli artisti per la sensibilità dimostrata nel rappresentare i loro nonni, ha ringraziato chi, a vario titolo, ha permesso e collaborato alla realizzazione dell’evento, dalla DS e dai docenti dell’IC di Bova Marina e Palizzi alle direttrici e alle maestre delle scuole dell’infanzia di Bova M.na e Condofuri, dagli sponsor Regeneration Point di Bova M.na e Home e Cartolibreria Dino di Melito P.S. alla giuria. La premiazione è stata preceduta dalla lettura da parte delle volontarie dello staff di Bibliopedìa di cuore di nonno, una favola dedicata all’amore che lega i cuori dei nonni e dei nipoti di oggi e di domani. Sono stati premiati per la categoria Green Mizar Lemkadi, per Yellow Maria Giovanna Faenza e Pasquale Pangallo, per Orange Asia Legato e Serena Spanò, per Blue Adelina Pezzimenti e Silvia Pangallo ed infine per la categoria Red Gabriella Rodà. A tutti i partecipanti è stato donato un piccolo gadget. I 266 disegni realizzati dagli bambini e ragazzi che hanno partecipato al concorsorimarranno esposti fino al 31 ottobre in una mostra allestita nei locali di Bibliopedìa Tutti i presenti hanno auspicato di poter proseguire anche in futuro la positiva collaborazione tra oratorio e mondo della scuola. Si stanno già elaborando alcune idee per la realizzazione di un nuovo entusiasmante concorso.